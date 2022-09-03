نبيل عبد الفتاح: الحوار الوطني يستهدف سياسة ثقافية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب نبيل عبد الفتاح مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الهوية" بمفهومها أمر يتحفظ عليه، موضحا أن ما وصفه بـ"المجتمع الهوياتي" ظهر بعد هزيمة 1967، وتجدد مع الموجات الإسلامية السياسية الراديكالية وغيرها.

وأضاف خلال لقائه مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc": "الصراع الديني السياسي على الهوية في مصر، كان جزءا من الصراع مع الصراع السياسي في مصر، وأيضا من أطراف أخرى كانت ترى أن الهوية المصرية مختزلة في جماعة دينية مثل الجماعة القبطية على سبيل المثال، ودعاة القومية المصرية التي تشكلت في عهد محمد علي باشا وبعض أبنائه".

وقال: "الحوار الوطني يستهدف سياسة ثقافية في مصر، تستصحب التغيرات الموجودة حاليا".