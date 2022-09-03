تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 36 كلية متاحة لطلاب الأدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2022/2023، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق، من هنا

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من التنسيق يـ 205 درجات بنسبة 50% من مجموع الثانوية العامة.

وينشر "الخليج 365" قائمة بأسماء 36 كلية متاحة لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثالثة.

وتشترط هذه الكليات اجتياز الطالب لاختبار القدرات الخاص بكل كلية، والذي أجراه الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وجاءت قائمة الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة على النحو التالي:

1- تربية موسيقية حلوان.

2- تربية نوعية فنية عين شمس.

3- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

4- تربية رياضية بنين العريش.

5- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

6- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

7- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

8- تربية رياضية بنات السويس.

9- تربية رياضية بنات أسوان.

10- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

11- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

12- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

13- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

14- تربية رياضية بنين الزقازيق.

15- تربية رياضية بنات الزقازيق.

16- تربية نوعية فنية الفيوم.

17- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

18- تربية رياضية بنين طنطا.

19- تربية رياضية بنات طنطا.

20- تربية نوعية فنية القاهرة.

21- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

22- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

23- تربية رياضية بنات المنصورة.

24- تربية نوعية أسوان.

25- تربية نوعية فنية أسوان.

26- تربية العريش.

27- تربية رياضية بنين حلوان.

28- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

29- تربية فنية حلوان بالزمالك.

30- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

31- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

32- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

33- تربية رياضية بنين المنصورة.

34- تربية رياضية بنين دمياط.

35- تربية رياضية بنات بور سعيد.

36- تربية نوعية موسيقية أسيوط.