أسعار السمك في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 28.5 و32.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وسعر كيلو المكرونة يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أما سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 110 جنيهات و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 24 و44 جنيهًا.

وسعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 60 و120 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البوري بين 55 و70 جنيهًا.