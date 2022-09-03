قتل فرحتي في الدنيا وبيقول لخاله سامحني.. والدة "طالبة البراجيل" تنتظر عدالة المحكمة لابنتها (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أمام محكمة جنايات الجيزة، وقف "ناهد" حائرة، تغالب عيناها الدموع على فراق فلذة كبدها الوحيدة "أمل"، ضحية نجل عمتها "أندرو" خلال رابع جلسات محاكمته بقتلها ذبحًا بعدما فشل في اغتصابها عنوه.

الحزن غير ملامح والدا الطفلة تماما، فالأم لم تنم ليلة واحدة دون بكاء:" كانت بتحكي معايا قبل ما تنام، كان نفسها تطلع دكتورة".

الأب المغلوب على أمره كان صامدًا حينما شاهد المتهم خلق القضبان، وهو يترجاه بالمسامحة عم فعله بحق ابنته: "كان بيشاورلي وبيطبط على صدرها".

لم يتخيل "نصري" أن ابن شقيقته "أندرو" هو المتهم ذبح ابنته الطفلة:" كان بيدور معايا على القاتل ويقول والله لاقتلك أمه ياخالي. .. في الآخر هو اللي طلع عامل العملة دي".

بفارغ الصبر ينتظرا والدا الطفلة "أمل" عدالة المحكمة بإدانة المتهم، بحكم يرضيهم ويشفي غليلهم: "يارب النهاردة يفصل القضية. .عشان نرتاح شوية".

وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، اليوم السبت، رابع جلسات محاكمة "أندرو" المتهم بقتل نجله خاله "أمل نصري"، والمعروفة إعلاميًا "طالبة البراجيل".