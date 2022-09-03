تحذير مهم من التموين لمزارعي الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة.

وأكدت الوزارة أنه حال ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة ستعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

وأعلنت التموين أنه يجوز بناءً على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت من يوم 25 أغسطس الماضي استلام محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل لإسناده لمضارب القطاع العام وتحويله إلى أرز أبيض وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن عريض الحبة.