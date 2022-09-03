أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و24 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.