شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. موقف ميلو وجوتا من مباراة إيفرتون وكلوب يشيد بمهاجم الريدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الجمعة.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر الجاري.

موقف ميلو من المشاركة أمام إيفرتون

وأوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف الوافد الجديد آرثر ميلو، من المشاركة في مباراة إيفرتون.

آرثر ميلو انضم إلى صفوف ليفربول في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون، غدًا السبت، ديربي الميرسيسايد، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "أنا سعيد حقًا بصفقة آرثر، معلوماتي هي أنه لن يشارك غدًا بسبب التصريح الدولي، سيكون على ما يرام وجاهزًا بالنسبة لمواجهة نابولي (في دوري أبطال أوروبا)".

وتابع: "إنه في أفضل سن للاعب كرة قدم، يمكنه أن يعطي إيقاعًا، إنه حقًا يمرر الكرة جيدًا، إنه جيد حقًا في المناطق الضيقة بالملعب، أنا أحب ذلك كثيرًا".

عودة نونيز للمشاركة في مباريات ليفربول



ومن المقرر أن يعود داروين نونيز للمشاركة مع ليفربول أمام إيفرتون، بعدما انتهت فترة عقوبة الإيقاف، بعد نطح لاعب كريستال بالاس.

وتحدث كلوب عن عودة نونيز، قائًلا: "لقد تعلم الدرس، إنه في حالة جيدة حقًا، الوقت الذي قضاه بعيدًا عن الملعب استخدمناه لإعداده وتقديم بعض الأمور الإضافية، جسديًا وتكتيكيًا، يبدو أنه مستقر حقًا الآن".



وواصل: "نونيز سعيد حقًا بالعودة، دائمًا ما أبادله التحية يدًا بيد، لكنني أعطيته صفعة على رقبته حتى يتذكر! لم تتحسن لغته الإنجليزية كثيرًا في 15 يومًا".

كلوب يشيد بـ فيرمينو

وأكد كلوب على أن توقيت أهداف البرازيلي روبيرتو فيرمينو، كان مثاليًا، قائلًا: "لقد وصل فيرمينو إلى 100 هدف وهو أمر مميز للغاية، منحناه قميص عليه رقم 100، التصفيق له كان يقارب ما حدث بعد هدف الفوز الذي سجلناه في شباك نيوكاسل".

موقف جوتا من مباراة إيفرتون

وعن ديوجو جوتا، أكد كلوب، أنه من المحتمل أن يكون موجودًا في المباراة، بعدما تدرب أمس لأول مرة.