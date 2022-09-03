شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي.. توخيل يكشف عن سبب سوء النتائج والبلوز على أتم الاستعداد لمواجهة وست هام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل العديد من التصريحات الصحفية المثيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة للبلوز أمام وست هام يونايتد مساء اليوم السبت.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تصريحات توخيل الخاصة بمباراة وست هام والتي جاءت كالتالي..

تصريحات مثيرة من توخيل قبل مواجهة وست هام

أوضح توخيل: "لا يوجد أحد يلوم، لا يوجد خيار آخر سوى القيام بذلك بالطريقة التي فعلناها. تمكنا من الحصول على لاعبين جيدين وعالي الجودة. من الآن فصاعدًا، نحتاج إلى بناء هذا الفريق."

وأكد: "بالنسبة لي، كان الأمر أكثر أهمية أن أقوم به اليوم من حيث التحدث مع اللاعبين، ثم سنذهب اليوم للتأثير على موقفنا وصقله إلى المستوى المطلوب للتنافس على مستوى أعلى".

وواصل: "قبل أن نتحدث عن التحدي، يجب أن نكون مستعدين للمنافسة من أجل الفوز مقابل وست هام. لقد تم إسقاط الكثير من النقاط بالفعل للحديث عن الأشياء الكبيرة. نحن بحاجة إلى تحول."

وتايع: "لقد أخبرتك عدة مرات بأننا نادٍ في مرحلة انتقالية. نحن ندفع الثمن من الأموال المدفوعة للاعبين، نصف عام من انعدام الأمن. الفرق الآن في الإيقاع مبكرًا هم من يعرفون ما يريدون، ومن هم. لم يكن الأمر كذلك. واضح جدا، ربما حتى اليوم، بالنسبة لنا ".

وعن صفقة البلوز الجديدة: "ويسلي، بالنسبة لي، كان موثوقًا للغاية ولم يكن أبدًا غير محترم تجاه ليستر وكيف كان يتصرف عندما كنا نتحدث. لقد احترم الموقف. رأى فرصة لنفسه، لإثبات نقطة ليستر ليأتي إلينا".

كيف يدخل توخيل إلى أحداث مباراة اليوم أمام وست هام؟

يدخل أبطال العالم إلى مجريات اللقاء بخسارة مفاجئة خلت على صفوف البلوز من ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من عمر البريميرليج 2022/2023.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام والقنوات الناقلة

يقع وست هام ضيفًا على تشيلسي مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر سبتمبر، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف تشيلسي ووست هام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع تشيلسي في المركز الـ 10 برصيد 7 نقاط، بينما يعاني وست هام في المركز الـ 14 بمجموع 4 نقاط فقط لا غير.