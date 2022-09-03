شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الأمريكية تعترض سفينة حربية إيرانية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، إنها اعترضت سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر أمس.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن القاربين المسيرين اللذين حاولت إيران الاستيلاء عليهما كانا غير مسلحين ولم يشكلا أي خطر على الملاحة البحرية.

وتابعت: "تدخلت مدمرتان أمريكيتان كانتا في مكان قريب على الفور، وانطلقت من كل منهما طائرة هليكوبتر"، مشيرة إلى أن المدمرتين تواصلتا مع السفينة الحربية الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين اللذين تم الاستيلاء عليهما.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن مدمرة تابعة لسلاح البحر بالجيش الإيراني احتجزت قاربين أمريكيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن سلاح البحرية القول في بيان إن المدمرة الإيرانية (جماران)، التي أشار البيان إلى أنها كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري بين المدمرة وقطع بحرية أمريكية.

وتابع البيان أن احتجاز القاربين المسيرين الأمريكيين جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء أنها منعت سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني من احتجاز سفينة غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس في مياه الخليج.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان إن الأسطول الخامس رصد السفينة التابعة للحرس الثوري وهي تسحب السفينة غير المأهولة في محاولة لاحتجازها.

في المقابل، نفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محاولتها الاستيلاء على السفينة الأمريكية.