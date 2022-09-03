سوبرانو رومانية بقيادة الصعيدى في أولى حفلات الموسم الجديد للسيمفونى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينطلق الموسم الفني الـ63 لأوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان وعازف البيانو أحمد عصمت مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا في الثامنة مساء السبت 3 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية دونا ديانا لـ إميل فون رزنتشك، رقصات مجرية لـ برامز، أغنيتان من أوبرا الناى السحرى لـ موتسارت، فانتازيا الكورال لـ بيتهوفن، رقصات من جالانتا لـ سلطان كودالى، كابريتشو إيطالى لـ بيتر تشايكوفسكي.

يذكر أن الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفونى 2022 - 2023 يشمل مجموعة من العروض المميزة التى تضم مختارات من كلاسيكيات الموسيقى الغربية إضافة إلى سلاسل حفلات نوعية تلقى الضوء على عدد من المؤلفين والأعمال النادرة والهامة إضافة الى استضافة نخبة من القادة والسوليستات المصريين والعالميين.