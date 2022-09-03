الأمم المتحدة: انتهاك "السلامة المادية" لمحطة زابوريجيا النووية عدة مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي إنه "لا يمكن" السماح بأن تلحق أضرار أخرى بمحطة الطاقة النووية زابوروجيا المحاصرة في أوكرانيا.

وذكر الموقع الرسمي للامم المتحدة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن جروسي كان يتحدث بعد أن زار هو وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة النووية الأكبر في أوروبا والتي شهدت قصفا متكررا في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة.

وقال للصحفيين: "من الواضح أن المحطة، والسلامة المادية للمحطة قد تعرضت للانتهاك عدة مرات. [سواء] كان ذلك بشكل عرضي أو عمدا، لا يمكننا تقييم ذلك. لكن هذه حقيقة يجب أن ندركها، وهذا شيء لا يمكن أن يستمر في الحدوث".

وأضاف أنه "أينما وقفت، ومهما كان موقفك، وفكرتك عن هذه الحرب، فهذا أمر لا يجب أن يحدث، وهذا هو السبب في أننا نحاول وضع آليات معينة ووجود دائم لموظفينا هناك، في محاولة لأن نكون في مكان أفضل."

وتضم محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستة مفاعلات نووية من بين 15 في أوكرانيا.وثد استولت عليها القوات الروسية في الأسابيع الأولى للحرب، التي تدخل الآن شهرها السابع.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن قصف المحطة.

وكانت بعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت أخيرا إلى المحطة يوم الخميس ، بعد شهور من المفاوضات الدبلوماسية.