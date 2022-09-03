استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل "بيت عينون" جنوب الضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند مدخل "بيت عينون"، شمال مُحافظة الخليل، الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب ومنعوا الإسعاف من الوصول إليه.

وأظهر فيديو من مكان الحادث إطلاق جنود الاحتلال النار صوب الشاب من مسافة قريبة، وهو ملقى على الأرض.

وفي وقت لاحق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، الذين حاولوا الاقتراب لإسعاف الشاب المصاب.