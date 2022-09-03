تركيا.. أردوغان يلتقي الدبيبة في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

وجرى لقاء أردوغان والدبيبة مغلقا في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول، وفقا لما أوردته وكالة " الأناضول" للأنباء، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في بيان صحفي مساء اليوم إن الاجتماع تناول متابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بحضور مسؤولين بارزين من الجانبين التركي والليبي.

"وركز هذا الاجتماع على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات.. كما تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة".