ميزة مرتقبة في الساعة الذكية Series 8

نيويورك: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المؤتمر السنوي لشركة أبل 2022 الذي يعقد في يوم 7 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتقدم خلاله أبل أحدث إصداراتها.

ومن ضمن الأجهزة المرتقب صدورها ضمن هذا المؤتمر، الجيل الجديد من ساعات أبل الذكية، Series 8، التي على مدار الأسابيع الماضية ظهرت عنها العديد من التسريبات التي تكشف عن ملامح تصميمها وقدراتها.

ووفق تقرير جديد لموقع “شريمب أبل برو “، الساعة يتوقع أن تقدمها أبل في هذا الإصدار بخيار إضافي لألوانها المتعددة، سيكون اللون الأحمر الذي يطرح للمرة الأولى.

وعلى غرار إصدار Series 7، ستطرح أبل النسخة الجديدة من ساعتها الذكية، بأحجام متنوعة تشمل قياس 41 و44 مليمتر للشاشة.

مع العلم بأن خيارات الألوان التي ستتيحها أبل مع إصدار Series 8 ستكون محدودة على عكس الإصدارات السابقة من الساعة، وذلك سيشمل اللون الفضي والأحمر فقط، في حين لن تطرح بألوان الأخضر والأزرق.

في الوقت نفسه شهدت الإصدارت الأقدم من ساعة أبل إقبالا كبيرا للشراء، قبل طرح الجيل الجديد من الساعة.

وقبل أيام قليلة من طرح الجيل الجديدة من ساعة أبل الذكية، نفدت النسخ المتاحة من الاصدار الأقدم Series 7 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أبل، بعد تراجع سرعها على الموقع.

وبحسب تقارير لمواقع بيع إلكترونية تابعة لأبل في أمريكا وكندا وبريطانيا، نفدت النسخ المتاحة لبعض إصدارات ساعة أبل Series 7، وتحديدا الإصدارات المخصصة للبيع بإطار من خامة التيتانيوم.

ويأتي ذلك الإصدار بحجم شاشة لـ 45 ملي متر.

في حين لا يتبقى الآن سوى إصدارات ساعة أبل من قياس 41 ملي متر الأصغر حجما.

وسبق أن كشفت تسريبات عن عدد كبير من الميزات المتوقعة للإصدار الأحدث من ساعة أبل Apple Watch Series 8، ومن هذه الميزات، تعرف الساعة على الحالة الصحية للمستخدم، وتشخيص إصابته بأمراض متعددة تشمل الحمى.

وفي أحد تقاريره السابقة، كشف الخبير الموثوق مراك جورمان، إن ساعة أبل الجديدة “أبل ووتش سريس 8” Apple Watch Series 8 تتضمن مستشعرا لقياس درجة حرارة جسم الإنسان، والذي بدوره يحذر المستخدم في حالة ارتفاع درجة حرارته أو إصابته بالحمى.

كما من المتوقع أن تأتي الساعة بميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم في كل من الإصدار القياسي والنسخة القوية التي تستهدف الرياضيين من Apple Watch Series 8.