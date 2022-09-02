بيتكوين تهوي أسفل 20 ألف دولار

نيويورك: تراجعت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة، الخميس، وخسرت بيتكوين 0.50% من قيمتها، كما فقدت إيثريوم 0.84%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.96% لتصل إلى 971.56 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال آخر 24 ساعة نحو 65.17 مليار دولار.

كان سوق العملات الرقمية يكافح بسبب الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض سعر عملة بيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

وأظهر مؤشر عملة إيثريوم Ethereum أيضًا نموًا بطيئًا. ومع ذلك، قد يكون لدى مسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي أخبار جيدة لمجتمع العملات الرقمية.

يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك إن التقدم في مكافحة التضخم يمكن أن يؤدي إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سوق العملات الرقمية بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلى التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.