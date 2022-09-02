انت الان تتابع خبر الوكالة الذرية: القصف أثر على سلامة محطة زبوروجيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن غروسي قوله لدى وصوله الى فيينا: "سجلت بعثة الوكالة آثار قصف لمحطة زابوروجيه النووية، انتهكت سلامة المحطة عدة مرات".

وأضاف: "نرى نشاطا عسكريا حول المحطة، رأيت أنا وفريقي ثقوبا وآثارا على المباني من القصف، وهذا يعني أن سلامة المحطة قد انتهكت ليس لمرة واحدة، وإنما لمرات عدة".



واشار غروسي الى إنه "سيقدم تقريرا عن وضع محطة الطاقة النووية مطلع الأسبوع المقبل، "بمجرد أن نحصل على صورة كاملة لما يحدث".