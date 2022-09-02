«سنتيمترات قليلة بين وجهها وفوهة المسدس» .. نجاة «نائبة رئيس الأرجنتين» من الإغتيال بمعجزة

الشارقة - اميمة ياسر - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من محاولة إطلاق النار لاغتيال نائب رئيس الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وفي المشهد الذي اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي ، ظهرت نائبة الرئيس وسط الحشود الكبيرة والتي خرج من وسطها يداً تحمل مسدساً تم وتوجيهه مباشرة لوجه نائبة الرئيس ولم تتجاوز المسافة بين المسدس ووجهها سنتيمترات ، حيث تعطل المسدس عن الإطلاق لتنجو بمعجزة لم تحدث في الأفلام السينمائية

واعتُقل المهاجم بعد ثوان من الفوضى والاضطراب، لتعرّف وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية الرجل بأنه مواطن برازيلي، وقامت لاحقًا بكشف هويته وأن اسمه هو فرناندو أندريه ساباغ مونتيل.

وأكدت وزارة الأمن الأرجنتينية أن السلاح المستخدم في الحادث كان من عيار 0.380 وكان ملقما بالرصاص.