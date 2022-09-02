يمنع دفع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ بهدف تسريع حركتها .. السعودية تصدر قرارات حاسمة بشأن الماشية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة البيئة والزراعة السعودية، اليوم الجمعة، عن عدة قرارات تتعلق بعمليات ذبح وتربية الحيوانات والمواشي.

وقالت الوزارة، تشمل القرارات منع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ، ومنع تصدير إناث المواشي إلا بموافقة رسمية من وزارة البيئة والزراعة.

وإلزمت الوزارة، مالكي الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها، ومحذرة من يترك الثروة الحيوانية سائبة.

الموت البطيء أو تقديم السم عمداً

وأضافت الوزارة، منع التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام الموت البطيء أو تقديم السم عمداً لها، ومنع استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية في أداء العروض الفنية أو الترفيهية، مؤكده على انه يُمنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني لحث الحيوانات على الحركة.

إلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها

وتابعت الوزارة، مالك الحيوانات السائبة يتحمل رسميًا ماتسببه من حوادث مرورية أو الاعتداء على الأشخاص، وإلزام العاملين في المسالخ بشهادة مهنية، وشهادة صحية تُثبت سلامتهم من الأمراض،و إلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح.

وأشارت الوزارة، إلي منع صيد أسماك الزينة إلا بموافقتها.

ونوهت الوزارة، إلي انه يمنع دفع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ بهدف تسريع حركتها أكثر من حركتها الطبيعية.