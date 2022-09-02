استطلاع: أكثر من 81% من الروس يثقون في بوتين و78% يؤيدون عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

كشف استطلاع رأي في روسيا عن أن نسبة ثقة المواطنين الروس في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلغت 1ر81 % حتى في نهاية أغسطس الماضي، وأعرب 1ر78 % من المستطلعين عن تأييدهم لعمله.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة أن الاستطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الماضي، على عينة من 1600 مستجيب تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وانخفضت أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 8ر51 % و8ر50 % على التوالي.