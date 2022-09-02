النمسا تؤكد أهمية رئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ):

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أهمية رئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم الجمعة - إنه بحث مع نظيره المقدوني بوجار عثماني مفاوضات انضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحالة توسع الاتحاد الأوروبي في دول غرب البلقان الأخرى، كما بحث آثار حرب أوكرانيا والهجرة غير الشرعية على طول طريق البلقان.

وأوضح الوزير أن مقدونيا تعتبر إحدى الدول الرئيسية لتقارب الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، لافتا إلى أنه مع بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الرسمية في 19 يوليو الماضي تم إرسال إشارة مهمة للمنطقة ولمصداقية سياسة التوسع في الاتحاد الأوروبي.

وشدد وزير الخارجية على أنه يجب الآن اتخاذ المزيد من الخطوات بسرعة حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.