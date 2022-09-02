موسكو تحذر واشنطن من الخطوات الاستفزازية بمساعدة كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده من احتمال وقوع الأسلحة الأمريكية التي تمد بها أوكرانيا في أيدي متطرفين.

وقال ريابكوف، في تصريحات متلفزة له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا نحذر الولايات المتحدة من الخطوات الاستفزازية، والتي تشمل إمدادات بمنظومات أسلحة طويلة المدى والمدمرة على نحو متزايد، هذا الطريق ليس له مخرج".. مُضيفًا أن هذه الأسلحة بدأت بالفعل في الانتشار خارج أوكرانيا، "إننا قلقون من أنه من الممكن أن ينتهي بها المطاف لتقع في أيدي الجماعات الإرهابية المتطرفة".

وأشار إلى أن الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى كييف.. موضحا:"أن تدفق هذه الأسلحة يأتي إلى أوكرانيا من العديد من الدول الغربية. وبالطبع، الولايات المتحدة هي على رأس هذه العملية".

كما شدد الدبلوماسي الروسي على أنه من خلال إمداد كييف بالأسلحة، فإن الدول الغربية تتجاهل التزاماتها فيما يتعلق بعدم السماح بإمدادا مناطق الصراع بالأسلحة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.