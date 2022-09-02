استشهاد فلسطيني إثر تنفيذه عملية طعن.. وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي 

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي، باستشهاد شاب لم تعرف هويته على الفور، عند مفرق بيت عينون في شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأظهر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق جنود من الجيش النار صوب الشاب المستهدف من مسافة قريبة وهو ملقى على الأرض.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الشاب الفلسطيني أصاب أحد جنوده بجروح متوسطة إثر طعنه بسكين قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتحييده.

يأتي ذلك فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عقب التظاهرات الأسبوعية المناهضة للتوسع الاستيطاني.

وبحسب مصادر محلية فإن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و23 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع من ضمنهم طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس.

كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية قرب مستوطنة "كرمي تسور" في بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل.

فيما أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني وعشرات بالاختناق خلال مواجهات مماثلة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

من جهة أخرى، اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف في مدينة رام الله.

وذكر الشيخ في بيان مقتضب أنه بحث مع ليف "أهمية الدور الأمريكي في وقف الإجراءات الأحادية كافة وفي مقدمتها الاستيطان والاجتياحات والقتل اليومي، والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس، بما يؤسس لأفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال".



(د ب أ)