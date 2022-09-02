انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يكشف عن مستقبل هازارد مع الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ريال بيتيس غدا السبت، في أولى مباريات ريال على ملعبه هذا الموسم في الدوري: "هازارد لا يعاني من شيء، إنه يتدرب بشكل جيد، لا ينبغي أن أكرر كل يوم أنه سيحظى بدور أهم من العام الماضي، لا يمكن تقييم الموسم ككل بعد أول ثلاث مباريات، سنقوم بذلك في نهاية الموسم وأنا أثق في أنه أنه سيحظى بدور هام هذا الموسم".وشارك هازارد بديلا في آخر نصف ساعة تقريبا من مباراة ريال مدريد الافتتاحية هذا الموسم أمام ألميريا وأهدر ركلة جزاء، ولعب بضع دقائق فقط أمام سيلتا فيغو، في الجولة الثانية، بينما لم يشارك نهائيا أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثالثة.

وانضم إيدين هازارد (31 عاما) إلى صفوف ريال مدريد عام 2019، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة ضخمة بلغت نحو 100 مليون يورو، ولكنه لم يكن على مستوى التوقعات، فلم يشارك سوى في 66 مباراة فقط بقميص "الميرينغي" بسبب الإصابات، سجل خلالها ستة أهداف فقط، وصنع ثمانية أخرى.

