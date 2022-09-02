انت الان تتابع خبر أوكرانيا تعترف بقصف المنطقة القريبة من محطة زابوروجيه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الأوكراني إنه "نفذ ضربات على مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه حيث تتواجد المحطة النووية ومقاطعة خيرسون ودمر ثلاث منظومات مدفعية روسية ومخزن ذخيرة".
ويزور فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة.
ويزور فريق يضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية وسط تصاعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة.