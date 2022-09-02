أوكرانيا تعترف بقصف المنطقة القريبة من محطة زابوروجيه

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الأوكراني إنه "نفذ ضربات على مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه حيث تتواجد المحطة النووية ومقاطعة خيرسون ودمر ثلاث منظومات مدفعية روسية ومخزن ذخيرة".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع