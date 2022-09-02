انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مستندات ترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الوزارة قولها في بيان أن "عمليات البحث التي أجراها مكتب التحقيق الفدرالي في منزل ترامب أسفرت عن ضبط 43 ملفا فارغا تحتوي على علامات مشفرة و28 ملفا فارغا آخر مروسة بملاحظات موجهة إلى السكرتير العسكري".وأضافت وزارة العدل أنها "فتحت تحقيقا جنائيا بهذا الخصوص لعدم قانونية وجود ملفات سرية من هذا النوع في منتجع مار ألاغو"، وبينت أنه خلال الأشهر الماضية كان هنالك العديد من المحاولات لعرقلة التحقيق".

واشارت الوزارة الى أن "التحقيقات لم تكشف حتى اللحظة سبب إفراغ الملفات ومصير المستندات التي كانت تحتوي عليها".

يذكر أن عمليات البحث في مكتب ترامب في منتجع مار ألاغو خلال شهر اب أسفرت عن ضبط 33 صندوقا تحتوي على مستندات سرية كانت مخفاة في مختلف أرجاء المنزل بين الصحف والمجلات والمقتنيات الشخصية الأخرى.

