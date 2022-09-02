انت الان تتابع خبر العراق يودع بطولة العرب للناشئين بعد هزيمة ثقيلة من السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل العراق أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن علي، ثم عادلت السعودية عبر نواف الجدعاني في الدقيقة 28، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 45+ 2.

وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.

