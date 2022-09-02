اخبار العالم

العراق يودع بطولة العرب للناشئين بعد هزيمة ثقيلة من السعودية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق يودع بطولة العرب للناشئين بعد هزيمة ثقيلة من والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل العراق أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن علي، ثم عادلت السعودية عبر نواف الجدعاني في الدقيقة 28، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 45+ 2.

وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا