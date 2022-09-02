انت الان تتابع خبر العراق يودع بطولة العرب للناشئين بعد هزيمة ثقيلة من السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسجل العراق أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن علي، ثم عادلت السعودية عبر نواف الجدعاني في الدقيقة 28، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 45+ 2.
وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.
وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.