شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن × أسبوع.. قوافل طبية ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع المنقضى، نشاطًا مكثفًا ومتنوعًا، لحزب مستقبل وطن، حيث نظم عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وإيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



انفوجراف الحصاد الأسبوعى لحزب مستقبل وطن

ونرصد فى تقريرنا الأسبوعى أهم ما جاء من فعاليات وأنشطة خدمية خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 1 سبمتبر 2022، وجاءت أبرز العناوين كالأتي:-

1- محافظة الإسكندرية،

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "صحة المرأة من خلال المبادرات الرئاسية" فى قسم مينا البصل.

• المشاركة في معرض منتجات نوادي المرأة الخاص بوزارة الصحة لصناعة المشغولات اليدوية بقسم ثالث المنتزه.

• توزيع كراسي لمساعدة كبار السن أمام مكاتب البريد للتخفيف عنهم وتحسبا للتزاحم بقسم الرمل ثان.

• تنظيم فعاليات "الجمع المنزلي للقمامة" لأعمال تجريف الشوارع من الأتربة بقسم اللبان.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في قسم العامرية ثان.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور الشباب في تنمية المجتمع" بقسم العامرية أول.

• إقامة معرض لبيع المسلتزمات المدرسية بأسعار مخفضة في قسم العامرية أول.

• إقامة معرض للملابس الخيرية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الدخيلة والعجمي.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الوعي الصحي" في قسم مينا البصل.

• إقامة معارض لبيع مستلزمات المدراس والأدوات والشنط والملابس، بأسعار مخفضة في أقسام اللبان والعطارين والدخيلة.

• إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ والحفاظ علي البيئة وتنظيف وتجميل بعض المناطق في قسم العامرية ثان.

2- محافظة أسوان،

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس وكافة احتياجات الأسر بأسعار مخفضة في مركز دراو.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس في قرية الدكة بمركز النوبة.

• قافلة طبية للكشف الطبي علي أمراض العيون في قرية الرمادي بمركز إدفو.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول الإرهاب الإلكتروني والأمن القومي في مركز دراو.

3- محافظة أسيوط،

• تنظيم احتفالية كبري لتكريم أوائل الثانوية العامة وقيادات التعليم بمركز ومدينة أبنوب.

• إقامة معارض بيع المستلزمات المدرسية والملابس والشنط بأسعار مخفضة في ميدان الشهيد أحمد جلال، ومراكز الغنايم وديروط وأبو تيج.

• تنظيم ندوة تثقيفية عن المسح السمعي لدي الأطفال تحت عنوان "المسح السمعي"، في قرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مركز منفلوط.

4- محافظة البحيرة،

• تنظيم احتفالية لتكريم اوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة بمركز رشيد.

• تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في جميع المراحل الدراسية وتكريم فريق كرة القدم بمدرسة ماجدة الصيرفي في مركز إيتاي البارود.

• تنظيم احتفالية لتكريم اوائل الطلبة المتفوقين من أبناء مدينة النوبارية.

5- محافظة بني سويف،

• احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات "الثانوية العامة- الثانوية الأزهرية- الإعدادية" الذي بلغ عددهم 109 طالب وطالبة بمركز ناصر.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية سنور وجبل النور بمركز بني سويف وقدمت الكشف الطبي علي 1165 حالة

• ندوة تثقيفية عن الزواج المبكر ومشاركة المرأة في الحياة السياسية في قرية الشقر بمركز الفشن.

• إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أمراض التوحد وضعف السمع عند الأطفال في قرية نزلة اقفهص بمركز الفشن.

• تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي وكيفية إعداد وكتابة ورقة سياسات عامة.

• تنظيم ندوة عن الصحة الإنجابية وتناولت كيفية تنمية الأسرة المصرية بمركز بني سويف.

• تنظيم احتفالية لتوزيع شهادات محو الأمية علي 70 دراس ودراسة في مركز الفشن.

6- محافظة الدقهلية،

• تنظيم احتفالية لتكريم 102 طالب وطالبة من اوائل الشهادات العامة في مركز ميت سلسيل.

• إقامة معرض للفن التشكيلي لعرض المواهب الطلابية الشابة وعرض عدد من اللوحات المصنوعة من الفوم في مركز منية النصر.

• إقامة معرض "أهلا مدراس" لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مركز دكرنس.

• توزيع عدد 500 عبوة من المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً في كفر البدماص وعزبة الشال.

• تنظيم رحلة جامعية وترفيهية مجانية لطلاب مسابقة "أوائل الطلبة" التي نظمها الحزب، والذين شاركوا في تصفيات الجمهورية بالمراحل التعليمية "الإبتدائية- الإعدادية- الثانوية".

7- محافظة القاهرة،

• إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "وطن أخضر" لتجميل وتنظيف الميادين الرئيسية في الأحياء والأقسام وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية.

• إقامة معارض ومنافذ لبيع المستلزمات المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة في الأحياء والأقسام وتخفضيات تصل لـ30%.

• إقامة مراسم قرعة دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة في جميع الأقسام المشاركة بالبطولة.

8- محافظة الجيزة،

• قافلة طبية شاملة مجانية في قرية القبابات بمركز أطفيح وصرف العلاج بالمجان.

• إقامة فصول محو الأمية للمرأة في مختلف المراكز والأقسام.

• تنظيم ماراثون للجري تحت شعار "هختار صحتي" بمنشاة القناطر.

• تنظيم احتفالية لختام دورة نجوم التل لكرة القدم بقسم الوراق.

• إطلاق أولي المحاضرات المجانية بمادة اللغة الإنجليزية في مركز أوسيم.

• منح الطلاب والأهالي برامج تدريبية مجانية في قسم إمبابة.

• مواصلة ندوات "إعرف حزبك" في مركز الصف.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في الجيزة.

• تقديم منح دراسية في جامعة كبري بمدينة السادس من أكتوبر.

• إقامة المعرض الـ75 للأسرة المصرية لبيع احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة في أوسيم.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدرسية والأدوات والشنط والملابس في مركز البدرشين.

• تنظيم احتفالية لتكريم الطلبة اوائل الثانوية وحملة الماجستير وحفظة القرآن الكريم في قرية سقارة بمركز البدرشين.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول الصحة النفسية للمرأة في مركز البدرشين.

• حملة لرفع أكوام القمامة بمحيط المدراس بجزيرة محمد في قسم الوراق.

• إقامة معارض أهلا مدراس لبيع الادوات المدرسية في مركز العياط.

9- محافظة دمياط،

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية والأدوات وكافة احتياجات الأسر بمراكز دمياط ودمياط الجديدة والزرقا.

• تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات أوائل الثانوية العامة والشهادات بمدينة دمياط الجديدة.

• قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس بي بقرية الوسطاني في مركز كفر سعد.

• قافلة طبية مجانية للكشف عن الحروق والتجميل وجراحات اليد وعظام الوجه في مركز كفر البطيخ.

• تنظيم أمسية دينية في مسجد البحر بدمياط غدا السبت عقب صلاة العشاء.

10- محافظة الفيوم،

• توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا في جرفس وقرية بيهمو بمركز سنورس.

• إقامة معرض "أهلا مدراس" لبيع كافة مستلزمات المدراس للمواطنين بأسعار مخفضة في مركز إطسا.

• إقامة معرض "أهلا مدراس" لبيع كافة مستلزمات المدراس والسلع الغذائية في بندر الفيوم.

• توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا في قرية كحك بحري بمركز الشواشنة.

• توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا في قري الربع وقصر الجبالي بمركز الشنواشنة.

• ختام فعاليات الكورس التأسيسي للمبأدي اللغة الإنجليزية بقسم ثاني بندر الفيوم.

• تنظيم ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية في مركز طامية.

11- محافظة الغربية،

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات بمركز قطور.

• إقامة معرض لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات في مركز السنطة.

• تنظيم احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة في قرية المنصورية بمدينة كفر الزيات.

• تنظيم ندوة تثقيفية وتعريفية عن الأمن المعلوماتي في مدينة زفتي.

• تنظيم رحلة ترفيهية لأوائل الطلبة من الشهادات العامة في الهياتم بمركز المحلة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في محلة اللبن بمركز بسيون.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في 5 مناطق بثالث المحلة الكبري.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قحافة بقسم ثان طنطا.

• ورش فنية في عدة أنشطة مكثفة خاصة بالطفل في مركز بسيون.

• تنظيم احتفالية لتكريم الطلبة المتفقوين بجميع المراحل الدراسية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

• تنظيم ندوة عن ريادة الأعمال وتوعية الشباب والمرأة بأهمية التفكير السليم في مركز زفتي.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية بأسعار مخفضة في شارع حلقة القطن بقسم أول طنطا.

• تنظيم مهرجان كشفي تحت شعار "بناء القائد الصغير" في مدينة زفتي.

• تنظيم احتفالية لتكريم الأيتام والأطفال ذوي الهمم بقسم ثالث المحلة الكبري .

• إطلاق مبادرة تحت عنوان "إبنى.. ابنك" لتعريف فن الرسم في قسم أول المحلة.

• معرض لبيع الادوات المدرسية والملابس الجاهزة في مدينة زفتي.

• قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات بقسم ثاني المحلة.

• تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهاداتين الاعدادية والثانوية في مركز السنطة.

• تنظيم ندوة تثقيفية للحد من زواج القاصرات في قرية كفر جعفر بمركز بسيون.

• إقامة معر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في كفر شبرا قلوج بمركز زفتي.

• إقامة معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية فيشا سليم بمركز طنطا.

12- محافظة مطروح

• إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بتخفيضات وصلت إلي 25% بمركزي سيوة والعلمين.

• تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في جميع المراحل الدراسية بمركز مطروح.

• تكريم سيدة عاملة بشركة حماية الأمن والبيئة علي أمانتها وعثورها علي مبلغ مالي وتسليمه لصاحبه.

13- محافظة المنيا،

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان "الزيادة السكانية وأثارها السلبية علي مسيرة بناء الجمهورية الجديدة" في مركز العدوة.

• إطلاق قوافل غذائية لبيع جميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة في مراكز العدوة وديرمواس وبندر المنيا.

• قافلة غذائية في قرية صفط أبو جرج لبيع المواد والسلع بأسعار مخفضة في مركز بني مزار.

• قافلة غذائية لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في مركز سمالوط.

• تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة".

14- محافظة الأقصر،

• ختام فعاليات نهائي دورة مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية في الوحدة الحزبية لمنشأة العماري بمركز الأقصر.

• إقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات بتخفضات تصل إلي 25% في مدينة الطود.

• تنظيم ندوة توعوية عن التغيرات المناخية في مركز ومدينة أرمنت.

• تنفيذ أول برنامج تدريبي خاص بإعادة تدوير الملابس وتسويق المنتجات وتنمية المهارات الريادية بمركز إسنا.

• قافلة طبية خامسة للكشف الطبي علي العيون في نجع العمدة بمدينة الطود جنوب الأقصر.

• تنظيم ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية في مركز بندر الأقصر.

15- محافظة كفر الشيخ

• إقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في مراكز سيدي سالم وكفر الشيخ وبلطيم وسط تخفيضات 20 % و 25% وتضم جميع الكتب الخارجية والأدوات المدرسية والملابس.

16- محافظة بورسعيد

• وفد من أمانة قسم الشرق يزور دور الأيتام لدعم الأطفال وتقديم الهدايا وإدخال البهجة والسرور عليهم.

• تنظيم يوم رياضي ترفيهي للأطفال تحت عنوان "ممارسة الرياضة هي بداية الطريق لحياة صحية أفضل بقسم الزهور.

• مواصلة فعاليات اكتشاف المواهب في الرسم تحت عنوان "المبدع الصغير" في قسم الزهور.

• تنظيم احتفالية كبري للأطفال بكورنيش حي الضواحي وتوزيع الهدايا عليهم.

• إطلاق مبادرة لتدريب وتعيين عدد من أبناء بورسعيد داخل المصانع مقبال تقاضي المتدرب مكافاة مالية أثناء التدريب.

• تنظيم ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان "التأمين الصحي الشامل واجبات وحقوق" في مكتبة مصر العامة.

17- محافظة القليوبية،

• تنظيم احتفالية لتكريم اوائل الثانوية العامة وتسليم شهادات تقدير في مركز بنها.

• إقامة 3 معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للعام الدراسي في قرية دملو بمركز بنها.

• تنظيم احتفالية لتكريم اوائل بطولة الجمهورية للإتحاد المصري للكاراتيه بطحوريا بمركز شبين القناطر.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية والملابس في مركز كفر شكر.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل لأكثر 30% في مركز ومدينة شبين القناطر.

• تنظيم ندوة خدمية تحت عنوان "معاش تكافل وكرامة" في مركز بنها.

• قوافل طبية مجانية شاملة عدد من تخصصات في كفر عزب وقرية كفر الشموت بمراكز بنها وكفر شكر.

• تنظيم ندوة توعوية بيئية ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" في طحانوب بمركز شبين القناطر.

18- محافظة قنا،

• إطلاق أولي ندوات التوعية بقضية التغييرات المناخية في قرية دندرة بمركز قنا تحت عنوان "التحديات والمواجهة".

• إطلاق مبادرة لمحاربة المخدرات والإدمان في ندوة تثقيفية في مركز شباب قرية المسيد بمركز قوص.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية في مراكز قوص وأبو تشت.





19- محافظة البحر الأحمر • قافلة طبية مجانية للكشف عن الأطفال في مركز شباب الميناء لأهالي السقالة بمدينة الغردقة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في مدينة القصير.

• تنظيم ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتمكين الاقتصادي بمدينة الغردقة.

• تنظيم ندوة تحت عنوان "قوتك في فكرتك" حول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تهم المرأة المعيلة.

20- محافظة المنوفية،

• قافلة طبية شاملة عدد من التخصصات بالمجان في قري شعشاع وأبو رقبة بمركز أشمون.

• قافلة بيطرية مبكرة للكشف علي عدد من المواشي والأغنام والدواب في قرية كفر فيشا الكبري بمركز منوف.

• قافلة طبية مبكرة للكشف علي أهالي قرية طه شبرا في مركز قويسنا.

• تنظيم بطولة المصارعة علي أرض مركز شباب الراهب بمركز شبين الكوم.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات بمندرة درب حجاج بمركز شبين الكوم.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة في قرية البندراية بمركز تلا.

• قافلة طبية موجهة للكشف الطبي بدار ملك الملوك لرعاية الأيتام بمركز شبين الكوم.

• قافلة طبية للكشف علي أمراض الباطنة والأطفال بالمجان في قرية منيل جويدة بمركز أشمون.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية كمشيش بمركز تلا.

• تنظيم ندوة تثقيفية للتعريف بالتغييرات المناخية والأثار المترتبة عليها في مركز شبين الكوم.

• تنظيم احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة في مركز قويسنا.

• قافلة طبية شاملة مجانية عدد من التخصصات بقرية طليا فى مركز أشمون.

21- محافظة الإسماعيلية،

• إقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات والشنط والملابس بأسعار مخفضة.

• تنظيم حملة توعوية وطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في كنسية الأنبا بولا بقسم أول الإسماعيلية.

• إقامة معرض لبيع مستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في شارع المعاهدة بمركز القنطرة غرب.

• إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة في مركز فايد.

• إقامة معرضا لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى مركز القنطرة غرب.

• قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدى والرقبة والجهاز الهضمى والغدد الصماء وأورام الرحم فى قسم أول الإسماعيلية.

22- محافظة الوادي الجديد،

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن" في قري الراشدة بمركز الداخلة.

• إقامة معرض شامل لبيع المواد الغذائية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة.

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية الكفاح بمركز الفرافرة.

• دورة تدريبية في اللغة العربية لمدة ثلاث أيام بمركز الخارجة

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان التغييرات المناخية والأثار المترتبة عليها بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الجديدة في مراكز الداخلة والفرافرة.

• ختام حفل برنامج تدريبي عن الإسعافات الأولية لأهالي قرية الراشدة في مركز الداخلة.

• إقامة معرض لبيع السلع التموينية والغذائية ومستلزمات المدراس بأسعار مخفضة في مركز الفرافرة.

• تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الاستقرار السياسي وأثره في بناء مصر الجديدة"، في قرية بدخلو مركز الداخلة.

• تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية القلمون بمركز الداخلة.

23- محافظة الشرقية،

• مسيرة شبابية إنسانية لمجمع عيادات مستقبل وطن بالمحافظة لمشاركة ودعم المرضي والأهالي المترددين علي مجمع العيادات.

24- محافظة سوهاج،

• قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية المحاسنة بمركز جرجا.

• إطلاق رابع دورة تدريبية ضمن برنامج تأهيل الشباب في ندوة أدبية.

• توفير سيارات متنقلة وثابتة لبيع المواد الغذائية والأسماك بأسعار مخفضة في مركز المراغة.

25- محافظة جنوب سيناء،

• إطلاق برنامج تأهيل للمقبلين علي الزواج وكيفية التعامل مع المشكلات بمدينة طور سيناء.

26- محافظة السويس،

• تواصل مبادرة "شركاء من أجل صحتك" الكشف الطبي المجاني علي المواطنين في تخصص القلب والقسطرة بمقر الحزب.

• إطلاق سلسلة معارض لبيع السلع الغذائية والتموينية في أحياء المحافظة بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلي 25 %.

• تواصل مبادرة "تأهيل طلبة وخريجين كليات الهندسة والمعاهد الفنية والدبلومات" تنظيم محاضراتها الخامسة والتي جاءت عن تنفيذ دوائر التحكم الآلى.

• إطلاق معارض لبيع الادوات المدرسية وكافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة في شارع احمد عرابي بحي الأربعين وسط تخفيضات 30%.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.