شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يدعو للمشاركة بالأراء حول أبرز قضية تشغل الاهتمام من المحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، متابعيها بالمشاركة برأيهم حول ما هى القضية التي تشغل اهتمامهم من قضايا المحور الاقتصادى، من خلال التعليقات.

وقالت إنه مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، ومقترحات ومناقشات جلسات الحوار الوطني، توافقوا معًا على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي؛ وذلك من أجل جمهورية جديدة نحو التقدم والرخاء.

ولفتت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى الى أن قضايا المحور الاقتصادى هى:

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

- الصناعة

- الزراعة والأمن الغذائي

- العدالة الاجتماعية