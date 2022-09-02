مجدي الجلاد ينعى شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت)، شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الجلاد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي للصديق الغالي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعائلته الكريمة في وفاة السيدة الفاضلة شقيقته.. ندعو الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت بعد ظهر اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 ماجدة شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي شيعت جنازتها عقب صلاة العصر.