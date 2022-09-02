صور.. جولة وزير الشباب داخل المدينة الرياضية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، المدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، وذلك قبل افتتاح بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق.

واستعرض وزير الرياضة المنشآت الرياضية داخل المدينة من الملاعب، والصالة المغطاة، ومجمع حمامات السباحة، ومناطق ألعاب الأطفال وأماكن الجلوس.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق بالأمس شعلة بطولة الجمهورية للشركات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات.