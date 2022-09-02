شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر سيتي يوجه رسالة تحذيرية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه ديدي هامان أسطورة مانشستر سيتوجه ديدي هامان أسطورة مانشستر سيتي السابق، تحذيرًا للدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بخصوص إيرلينج هالاند.

ويرى هامان أن إيرلينج هالاند مهاجم السيتي، قادر على تحطيم الرقم القياسي الذي حققه محمد صلاح، في موسمه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي.

هالاند انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ونجح في تسجيل 9 أهداف في 5 مباريات فقط.

رقم محمد صلاح القياسي



وكان محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا مع ليفربول بعدما سجل 32 هدفًا خلال 38 مباراة في موسمه الأول مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي.

حديث هامان عن هالاند وصلاح

وقال ديدي هامان خلال تصريحاته عبر شبكة “City Transfer Room” البريطانية: “هالاند يمكنه بالطبع تحطيم الرقم القياسي الذي حققه محمد صلاح من قبل مع ليفربول إذا حافظ على لياقته البدنية خلال الوقت الحالي وابتعد عن الإصابات”.

وتابع: “تعرض هالاند لإصابات عضلية خلال مسيرته، وبالتالي من الممكن أن تكون مصدر قلق مع السيتي”.



واختتم: “لكن هذا النوع من الإصابات قد تجعلك خارج الملعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع على الأقل، لذلك إذا حافظ هالاند على لياقته البدنية مع مانشستر سيتي، أعتقد أن لديه فرصة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بصلاح”.