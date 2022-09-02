انت الان تتابع خبر قرارات جديدة من السعودية تخص الحيوانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أصدرت وزارة البيئة والزراعة السعودية، اليوم الجمعة، قرارات جديدة تخص الثروة الحيوانية وطريقة ذبحها.

وقالت الوزارة انه "يمنع دفع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ بهدف تسريع حركتها أكثر من حركتها الطبيعية ويُحظر تقييد الحيوانات عند الذبح في كافة مسالخ المملكة وإلزام العاملين في المسالخ بشهادة مهنية، وشهادة صحية تُثبت سلامتهم من الأمراض ويُمنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني لحث الحيوانات على الحركة وإلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح".

وأضافت، يمنع استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية في أداء العروض الفنية أو الترفيهية ويمنع التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام الموت البطيء أو تقديم السم عمداً لها ويُحظر تغيير شكل الحيوان بمستحضرات طبية لأغراض تسويقية وإلزام مالكي الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها".

وتابعت ان "مالك الحيوانات السائبة يتحمل رسميًا ما تسببه من حوادث مرورية أو الاعتداء على الأشخاص ويمنع صيد أسماك الزينة إلا بموافقة من قِبل وزارة البيئة والزراعة".