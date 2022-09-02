انت الان تتابع خبر التشرينيون يتراجعون عن دخول القضاء ويلوحون بتظاهرة 'كبرى' بعد الأربعين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "المتظاهرين وصلوا إلى بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية، وقرروا عدم دخولها والوصول إلى مجلس القضاء الأعلى".

ولوح المتظاهرون، بحسب مراسلنا، "بتظاهرة كبرى عقب زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)".



وفي وقت سابق من اليوم، توجه متظاهرو "تشرين"، من ساحة النسور نحو المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، إن "متظاهرو تشرين توجهوا من ساحة النسور إلى المنطقة الخضراء حيث مبنى مجلس القضاء الأعلى".