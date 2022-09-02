انت الان تتابع خبر بالصور.. معتمد السيستاني يحضر مجلس عزاء الحشد على ضحايا الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام الحشد في بيان، إن البغدادي والوفد المرافق له قدموا "العزاء في المجلس المقام في جامع الخضيري ببغداد على ارواح شهداء الاحداث الأخيرة".

واقامت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مجلسا تأبينيا على أرواح ضحايا الاحداث الاخيرة في الخضراء.



ونظم مجلس العزاء في جامع الخضيري ببغداد، إذ شهد حضور رئيس الهيئة فالح الفياض الى جانب قيادات دينية وسياسية ونخب اكاديمية لتقديم واجب العزاء بجميع شهداء الاحداث.

وشهد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.