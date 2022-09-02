انت الان تتابع خبر قطع 'نصفي' لساحة النسور وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قطعت جزءاً من ساحة النسور باتجاه منطقة اليرموك نتيجة وجود تظاهرة هناك".

وقبل قليل، تجمع عدد من متظاهري "تشرين"، في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، فيما رفعوا جملة مطالب.



وقال مراسل الخليج 365، إن "المئات من متظاهري تشرين تجمعوا في ساحة النسور وسط العاصمة".

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين رفعوا جملة مطالب، بينها: "كشف قتلة المتظاهرين، بالإضافة إلى استنكار الأحداث التي حصلت في المنطقة الخضراء، كما طالبوا ايضاً بعدم تدخل جهات خارجية في ملف تشكيل الحكومة".

وناشد المتظاهرون، بحسب مراسلنا، بان "تكون الحكومة وطنية خالية من المحاصصة".