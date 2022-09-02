سقوط هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو وإصابة 3 من الطاقم

02 سبتمبر , 2022 سقوط هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو. أفاد برنامج الأغذية العالمي أن طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة سقطت صباح اليوم الجمعة بينما كانت تحلق في أجواء إقليم شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسقطت الطائرة التابعة للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة ويديرها برنامج الأغذية العالمي بالقرب من مدينة جوما. وقالت وكالة الإغاثة لـ«رويترز» عبر البريد الإلكتروني إن الطائرة الهليكوبتر لم تكن تقل ركاباً، وإن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم. وقال برنامج الأغذية العالمي إن سبب الحادث لم يتضح بعد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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