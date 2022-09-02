شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: إدراج مقترحات وآراء المشاركين لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه مازال تقديم المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/register/

وأضافت :"بآرائكم ومقترحاتكم بدأ الحوار الوطني بمشاركة مختلف الفئات من مواطنين وأحزاب ومجتمع مدني، وقد جاءت المقترحات لتظهر الاهتمامات الأساسية للمشاركين عن القضايا المطروحة التي تشغل المجتمع المصري".

وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، الى أنه لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة تم إدراج مقترحات وأفكار وآراء كل المشاركين باختلاف فئاتهم لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها التي سيتم تحديد المقررين والمقررين المساعدين الخاصين بإدارة جلساتها النقاشية للتوصل لمخرجات الحوار.