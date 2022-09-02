الإسكان الاجتماعي.. 8 حالات تمنع التقدم للحصول على وحدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يقترب موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فمن المتوقع أن يكون خلال الفترة القريبة المقبلة وفقا لتصريحات المسؤولين.

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الحالات التي تمنع الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي يمكن معرفتها في النقاط التالية:

1- إذا تجاوز عمر المستفيدين 50 عاماً، أو كان أقل من 21 عاما.

2- تشترط الوزارة أن يكون المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي من أبناء المحافظة المتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملة، أو بإحدي المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

3- حال حصول العميل على قروض بنكية تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري ومازالت مستمرة وقت التقديم.

4 – في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.

5- إذا كان العميل يمتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض.

6- إذا حصل على قطعة أرض اي كان نوعها من وزارة الإسكان.

7 – أن يكون المتقدم يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

8 – أن يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.