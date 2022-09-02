المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط يجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

وصل المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال.

وأدان في الشهر الماضي وينسلاند القصف الإسرائيلي على غزة واستشهد فيه 49 مدنيا بينهم أطفال. وقال إنه "لا يوجد مبرر" لهذا العمل.

واستهدفت الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية مواقع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل.

وبحث وينسلاند في غزة أمس، مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي عدة قضايا في مكتبه بقطاع غزة الخميس.

وناقش الطرفان الحلول المقترحة لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.