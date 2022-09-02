ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي إن مستشفى السويس العام استقبل 43 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق "السخنة - الجلالة" وأجرى الأطباء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات تمهيدا لتوزيعهم على الأقسام الداخلية حسب حالتهم.

وأوضح المصدر أن المصابين هم: سدرة سيد محمود 8 أعوام مصابة بارتجاج في المخ، وكسر بالذراع الايسر، وشقيقها بلال 9 أعوام، مصاب بنزيف داخلي وجروح متفرقة بالجسم، وفرح وليد السيد 14 عامًا مصابة بجروح وكدمات بالجسم، وآلاء أحمد عطية 14 عامًا مصابة بنزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم.

كما أصيبت شقيقتها فاطمة 24 عامًا، وشيرين أحمد حسن 43 عامًا مصابة بجروح وكدمات بالجسم، جنا عمر شوقي 16 عامًا، وأصيبت شروق فؤاد أحمد 18 عاما، وعزة محمد عبد الحميد 36 عاما، ابراهيم محمد السيد 35 عامًا، ومحمد جمال محمد 30 عامًا، ومحمد ابراهيم عبد العظيم 44 عامًاوطفليه مالك 7 أعوام، وشريف 12 عامًا جروح وكدمات وسحجات بالجسم.

وكذا أصيبت في الحادث صفاء مجدي محمد 36 عامًا وجنا مرسى إبراهيم 19 عامًا وغادة نبيل عبدالفتاح 50 عامًا، أصبن بنزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم، وأصيبت سارة سامح محمد 20 عاما بخلع بالكتف الأيسر وجروح بالجسم، ورحمة سامح محمد بخلع بالكتف الايسر، وإيمان عبد العزيز صابر 34 عامًا بكسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات بالجسم، وأحمد سامح محمد 25 عامًا مصاب بخلع بالكتف الأيسر وجروح بالجسم.

وأصيب مصطفي عبدالرازق 30 عامًا، بنزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم، ومالك ضياء السيد 14 عامًا بنزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة بالجسم، وشقيقته رؤي 12 عامًا مصابة بكسر بالساق الايسر وجروح وكدمات بالجسم، وعمرو سامح محمد 25 عامًا بجرح متهتك بالرأس وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وسماح خميس سليمان 45 مصابة بنزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري، وسماح اشرف علي 26 عامًا مصابة بكسر في الحوض والضلوع.

وفاطمة محمد أحمد 36 عامًا مصابة بكسر بالعمود الفقري، ورانيا هاني أحمد 14عامًا وشقيقتها يارا 10 أعوام، تعانيان آثار ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات بالجسم، وخالد نبيل عبد الفتاح 56 عامًا مصاب كسر بالذراع الايسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وابنته ريم 30 عامًا مصابة بكسر بالعمود الفقري، وبسنت مصطفى كامل 29 عامًا مصابة بجروح وكدمات، وهند أشرف محمد مصابة بكدمات وسحجات، وسهام احمد عثمان 45 عامًا، كسر بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات بالجسم، وزين أحمد عادل 3 أعوام، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء احمد حسن 37 عامًا كسر بالعمود الفقري، ومحمود احمد عطيه 26 عامًا مصابة بجروح وكدمات، وإيمان حسن محمد 55 عامًا مصابة بكسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وشهد ضياء الدين خليفة 16 عامًا مصابة بجروح وكدمات بالجسم.

وكان مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف، تلقي بلاغا من قائدي السيارات على الطريق يفيد انقلاب أتوبيس رقم "س أ د 182" أمام محطة تموين الوقود وطنية الجلالة، اتجاه السخنة، وجرى الدفع بـ25 سيارة لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين.