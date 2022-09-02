انت الان تتابع خبر إيران تكشف تفاصيل الاستيلاء على زورقين أمريكيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف التلفزيون أن ”مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية وأثناء مهمة ملاحقة الجماعات الإرهابية في خليج عدن، وفي عودتها وجدت عددا من زوارق التجسس المسيرة التابعة للبحرية الأمريكية، ووجهت القوات الإيرانية تحذيرات للقوات الأمريكية إلا إنها لم تستجب لتلك التحذيرات“.وأوضح أن ”البحرية الإيرانية استولت يوم الخميس على اثنين من زوارق التجسس للبحرية الأمريكية في خليج عدن، وبعدها قامت برميهما في منطقة آمنة في المياه الدولية لخليج عدن“.

وأشار أن ”البحرية الإيرانية أبلغت البحرية الأمريكية بتحذيرها لعدم تكرار مثل هذه الأفعال (التجسس)“، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، على ما ذكره التلفزيون الإيراني.

