انت الان تتابع خبر البيئة تعلن افتتاح مشروع مركز الرصد الاشعاعي والانذار المبكر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي خلال افتتاحه للمشروع انه "تم تأهيل منظومة الرصد والانذار المبكر واصبح الاتصال عن طريق GPRS"، مشيرا الى "اهمية هذه المنظومة التي تقوم بمتابعة الخلفية الإشعاعية في العراق تحسبا لاي طارىء اشعاعي ومتابعة كافة المحطات الموجودة في البلاد".واضاف، ان "إنشاء و تطوير شبكات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في العراق هو لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتي تؤدي الى تعرض العاملين والمواطنين لمخاطر الإشعاع المؤين".

من جانبه، بين مدير مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني، ان "افتتاح منظومة الرصد البيئي والانذار المبكر بعد عملية تطويرها بالكامل تعد برنامجا متكاملا لضمان توفير المعلومات ليشمل جميع المحافظات والاطلاع على كل المتغيرات الاشعاعية الدولية وحفظ قاعدة بيانات كاملة للرجوع اليها حين الحاجة"، مؤكدا ان هذا التطوير يمكن من استمرار الاتصال مع المحطات الفرعية 24ساعة مستمرة وعلى مدار السنة دون انقطاع ، كما يؤمن الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في نظام الرصد الاشعاعي العالمي لمعرفة جميع المتغيرات الاشعاعية في العالم بصورة مباشرة أول بأول".