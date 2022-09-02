شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يوجه رسالة خاصة للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بعد بقائه! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وجه رسالة خاصة للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، يأتي ذلك بعد فشل محاولات اللاعب فى الرحيل عن صفوف الفريق فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن المدرب الهولندي طلب من اللاعب التركيز فى المرحلة المقبلة ونسيان أي خلاف بينهما فى الفترة الحالية، خاصة بعد فشل مسئولي المان يونايتد فى التعاقد مع مهاجم جديد فى المريكاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل روميلو لوكاكو وأدنسون كافاني مهاجمي الفريق.



موقف رونالدو بعد إبتعاده عن التشكيلة الأساسية

وفى سياق متصل أعرب اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو عن غضبه من الإستبعاد الدائم له، لا سيما أن المدرب الهولندي وضعه على دكة الإحتياط فى مباراة ليستر سيتي أمس، والتي تعد المباراة الثالثة على التوالي التي يحتفظ فيها باللاعب على دكة البدلاء.

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أنه لا يعلم سبب جلوسه على دكة البدلاء بشكل دائم فى الفترة الأخيرة، كما أشار أنه جاهز تمامًا على المستوي البدني والفني لقيادة هجوم الفريق فى المرحلة المقبلة، ولكن فشل رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي تجعله ينتظر أن يتم الإعتماد عليه بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة.



كيف يفكر تين هاج مع اللاعب خلال الفترة القادمة؟

ومن جانبه كشف المدرب الهولندي أنه لا يوجد بينه وبين اللاعب البرتغالي أي أزمات خارج الملعب، مضيفًا أنه يري أن لياقة رونالدو قد تأثرت كثيرًا بعامل السن خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى أنه سيكون له دورًا كبيرًا مع الفريق الإنجليزي فى المباريات القادمة.