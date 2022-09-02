شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة انتقال مارسيلو للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الحالي بعدما أنتهى عقده مع الفريق ليصبح النجم البرازيلي والظهير الأيسر التاريخي للريال دون ناد حتى الآن.

حقيقة انتقال مارسيلو لليستر سيتي

وكان قد ارتبط اسم مارسيلو بالانتقال للدوري الإنجليزي وتحديدا عن طريق ليستر سيتي حيث ربطت العديد من الصحف العالمية اسم النجم البرازيلي بالفريق الإنجليزي في ظل سعي ليستر سيتي لتدعيم صفوف الفريق خاصة في مركز الظهير الأيسر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد أكدت عبر موقعها الرسمي بأن ليستر سيتي أنكر تماما حقيقة التفاوض مع اللاعب البرازيلي صاحب ال34 مؤكدا أنه لتم يتواصل مع اللاعب لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم تربط التقارير اسم مارسيلو بفريق ليستر سيتي فقط، بل اشارت بعض منها أن اللاعب صاحب ال34 عاما قد ينتقل لصفوف فريق لا بالماس الإسباني الذي يلعب بالدرجة الثانية لمواصلة مشواره الكروي هناك.

وكان لمارسيلو تاريخا كبيرا داخل قلعة الميرنجي، حيث خاض النجم البرازيلي مع فريقه ريال مدريد 16 موسما لعب خلالهم 546 مباراة مختلفة بجميع المسابقات أحرز خلالهم 38 هدفا.

أرقام وبطولات مارسيلو مع ريال مدريد

كما نجح مارسيلو في حصد البطولات مع ريال مدريد حيث فاز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات من بينهم الثلاثية الشهيرة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

إضافة إلى ذك، فقد حقق مارسيلو لقب كأس السوبر الإسباني خمس مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس العالم للأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

