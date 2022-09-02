الصين تتهم الحزب الحاكم في تايوان بمحاولة تضخيم التوتر

02 سبتمبر , 2022
بكين: قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحزب الحاكم في تايوان يحاول تضخيم التوتر، بعد أن أسقطت الجزيرة ذات الحكم الذاتي طائرة مسيرة مدنية مجهولة المصدر هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في إفادة دورية، ردا على سؤال عن إسقاط الطائرة “محاولة الحزب الديمقراطي التقدمي تضخيم التوتر لا تعني شيئا”.
وأسقطت تايوان الطائرة المسيرة عندما حلقت في أجواء جزيرة خاضعة لسيطرتها قبالة الساحل الصيني الخميس، وقال رئيس الحكومة التايوانية سو تسينج-تشانج إن إسقاط الطائرة كان “أنسب” تصرف بعد التحذيرات المتكررة، مضيفا أنه يتعين على الصين التحلي بضبط النفس.
ولم تعلن تايبه ولا بكين صراحة أن الطائرة المسيرة جاءت من الصين.
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