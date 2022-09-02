ميزة جديدة من ماسنجر لتسهيل الدردشة الجماعية

نيويورك: أضاف تطبيق فيسبوك ماسنجر ميزة جديدة تسمى ”روابط الدعوة للمجموعة“، والتي تمكن مشرفي ومسؤولي المجموعات من إرسال الدعوة للأشخاص للانضمام إلى مجموعات الدردشة بسرعة وسهولة، إضافة لبعض الصلاحيات الأخرى.

ووفقا للرئيس الجديد لتطبيق ”فيس ماسنجر“ لوريدانا كريسان الذي نشر نموذجا للميزة الجديدة فإنها ستكون رائعة لبدء الاجتماعات والمحادثات بين أولياء الأمور ومجموعات الدراسة بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس ”فيس ماسنجر“، أن الميزة الجديدة، التي وصفها بأنها كانت ”مطلوبة بشدة“ من قبل المستخدمين، ستجعل التواصل مع العائلة والأصدقاء أسهل من أي وقت مضى، وستلغي الحاجة إلى البحث عن أعضاء المجموعة وإضافتهم بشكل فردي.

وأضاف أنه من خلال استخدام روابط الدعوة، يظل مسؤولو المجموعة مسيطرين على تجربة الدردشة الجماعية – حيث يتمتع مسؤول المجموعة بصلاحية تشغيل ارتباط المجموعة أو إيقافه، ويكون لدي المسؤول أيضا خيار قبول أو رفض للأعضاء الجدد.

وبحسب موقع ”سوشيال ميديا توداي“، فإن الميزة الجديدة من فيس بوك ماسنجر يمكن أن يكون لهذا أيضًا استخدام للعلامة التجارية، فيما يتعلق بدعوة الأشخاص إلى مجتمعات خاصة، حيث يمكنك الكشف عن معلومات منتج جديد، أو الاتصال بهم للمساهمة بالرأي حول تصميمات جديدة.

ويمكن أن يساعد ذلك في بناء روابط أقوى مع أعضاء المجتمع الرئيسين، والتي يمكن أن تكون طريقة رائعة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحضورها.

وتعتبر الميزة الجديدة ”إضافة قيمة“، إذ ستكون متاحة أيضا للمحادثات الجماعية عبر إنستغرام، مضيفا أن مديري المجموعة في إنستغرام سيمتلكون أيضا خيار مشاركة رابط المجموعة عبر Stories باستخدام Join Chat Sticker.

ولتشغيل ميزة ”روابط الدعوة للمجموعة“ على ماسنجر، ستقوم إذا كنت مسؤولا بالانتقال إلي تفاصيل مجموعة الدردشة ومن ثم انقر على خيار ”Invite Link“ لتنشطيه، ثم حدد خيار الإرسال إما بنسخ الرابط وإما عبر خيار ”share sheet“، ويمكن للمستلمين بعد ذلك النقر فوق اللينك والانضمام إلى الدردشة.