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اخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع في الطابق الثاني داخل بناية الشركة العامة للزيوت بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الطابق الأرضي وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

 

وتابع البيان، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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