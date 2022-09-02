انت الان تتابع خبر أستراليا تخرج من سباق المنافسة لاستضافة كأس آسيا 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدمت أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وقطر بطلبات تعبر فيها عن رغبتها في استضافة كأس آسيا للرجال في 2023 بدلا من الصين.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان: "قررنا عدم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2023".



وأضاف: "الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يؤكد رغبته القوية في التقدم لاستضافة كأس آسيا النسائية في 2026 وسيتقدم بطلب مفصل وشامل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل انتهاء المدة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري".

ولم يذكر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم سببا للانسحاب من سباق استضافة كأس آسيا 2023 للرجال.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز العام المقبل لكنها تخلت عن حقوق الاستضافة في مايو أيار الماضي بينما تسعى للتخلص نهائيا من العدوى بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن تستضيف أستراليا مناصفة مع نيوزيلندا نهائيات كأس العالم للكرة النسائية 2023 في يوليو تموز وأغسطس آب المقبلين.

وأخر موعد للتقدم بطلب استضافة كأس آسيا للرجال 2023 كان 31 أغسطس آب الماضي وأكدت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع أنها تقدمت فعليا بطلب للاستضافة.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعليق على تلقي طلبات من إندونيسيا وقطر لاستضافة البطولة.

ولم يعلق الاتحاد القطري لكرة القدم على الأمر لكن مصدرا أكد لرويترز تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للاستضافة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشهر الماضي إن أستراليا والسعودية والأردن وأوزبكستان تقدمت بطلبات تعبر عن رغبتها في استضافة كاس آسيا النسائية 2026.

