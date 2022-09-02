انت الان تتابع خبر طالبان: لا نسعى لعلاقات مع 'إسرائيل' ونرفض ممارساتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

قال الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية، التي تحكم البلاد، محمد نعيم؛ إن موقف الحركة من دعم القدس واضح وصارم، وأن ما تفعله إسرائيل في فلسطين ظلم لا نقبله.



وأكد أنه ليس من سياسة "الإمارة الإسلامية" إقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا الاعتراف بها دولة رسمية.

ونفى أن يكون مطلب الاعتراف الدولي بطالبان، يشمل الحصول على الاعتراف الإسرائيلي بها أيضا، متسائلا: "ما علاقة هذا الأمر بالمطلب الأفغاني"، وذلك في رده على أسئلة صحفية بهذا الخصوص.

وقال في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في "تويتر": "الموقف من القدس صارم وواضح، وقد عبرنا عنه من حين لآخر، بأن القدس هي القبلة الأولى للمسلمين، والقيمة المشتركة والمقدسة للأمة الإسلامية جمعاء".

وأضاف: "ما تفعله إسرائيل في فلسطين هو أمر صادم وواضح. والظلم موجود، ونحن لا نعيش مع الظالم".

وسبق أن قالت حركة طالبان؛ إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة الاعتراف بها رسميا.

يذكر أن طالبان شكلت حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب وصولها للحكم منذ منتصف آب/ أغسطس 2021.

وباءت جميع الجهود الدبلوماسية لحركة طالبان بتأمين اعتراف دولي بها، بالفشل حتى الآن.