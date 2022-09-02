شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيلاري كلينتون في ظهور نادر على السجادة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأنظار بظهور نادر على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا.

وارتدت كلينتون (74 عاما) فستانا يشبه العباءة الفضفاضة وزوجا من الأحذية المسطحة المريحة والرائعة - وهو خروج ملحوظ عن البدلة الرسمية المعتادة، وذلك أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلم White Noise أمس الأربعاء في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته 79.

وبحسب تقرير لمجلة "بيبول"، ظهرت كلينتون مؤخرا بعدة فعاليات في صناعة الترفيه، قبل العرض الأول لمسلسلها الوثائقي Gutsy، الذى تنتجه هي وابنتها تشيلسي كلينتون، المضيفة والمديرة التنفيذية، لكن ظهورها على السجادة الحمراء يعد أمرا نادرا.

والوثائقي هو سلسلة من 8 حلقات تتمحور حول حكايات النساء الجريئات والشجاعات.

ووفقا للمجلة"، فإنه فى إحدى الحلقات تعرض كلينتون، وهى محامية فى الأصل قبل أن تصبح السيدة الأولى عام 1993 - مناقشة مباشرة مع طالبة القانون كيم كارداشيان في مسابقة للمعرفة القانونية.

وفي تصريحات سابقة، قالت كلينتون لصحيفة "فايننشال تايمز" إنها تأمل أن يفوز الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنها لن تترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى أبدا.

وأكدت أنه من "غير الوارد" أن تترشح للرئاسة في عام 2024، مضيفة أنها تتوقع إلقاء دعمها خلف الرئيس جو بايدن.

وتابعت: "قبل كل شيء، أتوقع أن يترشح بايدن.. إنه ينوي بالتأكيد الترشح. سيكون من المربك للغاية تحدي ذلك."

ويُذكر أن هيلاري هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت من عام 1993 حتى 2001.

وقد عملت كلينتون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمدينة نيويورك بالفترة من عام 2001 حتى 2009، كما رشحها الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، لكنها خسرتها لصالح دونالد ترامب.